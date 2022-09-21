ИНФОГРАФИКА Великолукская городская Дума 7-го созыва: персональное дело
21 сентября Территориальная избирательная комиссия Великих Лук официально опубликовала постановления о регистрации депутатов Великолукской городской Думы 7-го созыва, избранных 11 сентября. Псковское агентство информации подготовило инфографику, посвященную партийным раскладам нового созыва и его персональному составу.
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