Собранный в Псковской области урожай оценили в комитете по сельскому хозяйству

12:32, 21 сентября 2022, ПАИ

Этот год мы заканчиваем с неплохими результатами по урожаю. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

По его словам, зерновые культуры практически убрали и урожай составил 150 тыс. тонн. Планируется выполнить план по сбору картофеля и прочих овощей.

«Конечно, есть определенные трудности - погодные условия, цена на рынке, которая не устраивает сельхозпроизводителей», - заметил руководитель профильного комитета.

Также он добавил, что 1 октября в Пскове пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка. Александр Никандров пригласил местных производителей принять в ней участие.