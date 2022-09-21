Собранный в Псковской области урожай оценили в комитете по сельскому хозяйству
Этот год мы заканчиваем с неплохими результатами по урожаю. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.
По его словам, зерновые культуры практически убрали и урожай составил 150 тыс. тонн. Планируется выполнить план по сбору картофеля и прочих овощей.
«Конечно, есть определенные трудности - погодные условия, цена на рынке, которая не устраивает сельхозпроизводителей», - заметил руководитель профильного комитета.
Также он добавил, что 1 октября в Пскове пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка. Александр Никандров пригласил местных производителей принять в ней участие.
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