Рады бы сажать своё, но не растёт - псковский фермер

12:40, 21 сентября 2022, ПАИ

Рады бы сажать своё, но не растёт, сказала глава КФК Ирина Единова в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

«Посмотрела цены на семена капусты и свёклы - ценник возрос в 3-4 раза по сравнению с предыдущим годом. Конечно, я говорю об импортных семенах», - отметила она.

Спикер пояснила, что попробовала российскую селекцию и при всей необходимой обработке российские семена практически ничего не дали.