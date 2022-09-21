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Политика

Первая после каникул сессия областного Собрания назначена на 29 сентября

Очередная, 13-я сессия откроет новый парламентский сезон 29 сентября. Совет Собрания утвердил дату проведения заседания и повестку из 15 вопросов – первая встреча после каникул начнётся с парламентского часа, посвящённого ходу догазификации в регионе. Об этом Псковскому агентству инфорамции сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В конце июня у нас была договорённость, что в сентябре на очередной сессии мы вновь вернёмся к вопросу о том, как выполняется программа догазификации в Псковской области. Есть предложение заслушать на сессии доклад руководителей регионального подразделения о том, как проходит подключение жилого фонда», - напомнил коллегам спикер областного Собрания Александр Котов и предложил депутатам актуализировать информацию о проведённых работах на территориях районов, где программа уже реализуется.

«Перед сессией посмотрите, где и как проходят работы. Может быть, у вас есть обращения граждан по этому поводу. Послушаем, что нам скажут ответственные представители Газпрома. Возможно, выработаем по итогу очередные рекомендации», - добавил председатель Собрания.

Кроме того, Александр Котов сообщил депутатам, что в новом парламентском сезоне основные заседания будут проходить в зале областного Собрания, где завершается настройка нового оборудования – установлены современные камеры, которые позволят вести трансляцию, смонтирована система для голосования и большой экран для проведения видео-конференц-связи и демонстрации медиаматериалов. В соседнем помещении будут оборудованы рабочие места для представителей средств массовой информации.  

В актовом зале правительства в перспективе будут проводиться только сессии с большим количеством приглашённых – например, когда губернатор выступает с отчётом или с бюджетным посланием.

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