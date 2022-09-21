Владлен Небейголова: Основная проблема сельхозпредприятий - кадровый дефицит

12:51, 21 сентября 2022, ПАИ

Основная проблема сельхозпредприятий - кадровый дефицит. Такое мнение высказал генеральный директор ООО «Агро Балтика» и ООО «Нерта» Владлен Небейголова на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

«Часто молодые ребята, которые приходят на предприятия, не знают о мерах поддержки работников в сельскохозяйственной сфере. Они есть в каждом регионе. Сельское хозяйство имеет много привилегий, которыми не каждая отрасль может похвастаться», - отметил он и добавил, что перечень требований для получения мер поддержки достаточно высокий.

«Нужно проводить с учащимися школ, вузов работу по профориентации, рассказывать о современном сельском хозяйстве, современной технике, нужно повышать престиж сельского хозяйства», - подчеркнул Владлен Небейголова.