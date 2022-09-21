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Политика

Игорь Сопов: Мы готовы оказать максимальное содействие в организации голосования на референдумах

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов прокомментировал сообщение об открытии в регионе участков для голосования по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации для жителей Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Формирование комиссий референдума и обеспечение голосования реализуется гражданами этих республик и территорий. По запросу комиссий, проводящих референдумы, мы готовы оказать максимальное содействие в организации участков», — сказал Игорь Сопов.

В период с 23 по 27 сентября пройдут референдумы за включение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. На территории России, и в частности в Псковской области, тоже будут организованы участки для проведения голосования, чтобы дать возможность проголосовать людям, которые в свое время были вынуждены уехать с данных территорий, сказали в облизбиркоме.

Ранее Псковское агентство информации сообщало о порядке проведения голосования на референдумах в Псковской области.

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