ВИДЕО «Террориста» обезвредили в здании псковского правительства

17:21, 21 сентября 2022, ПАИ

Антитеррористическое учение «Гроза – правительство – 2022» прошло в здании правительства Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, по замыслу учения, злоумышленник, вооруженный охотничьим ружьем, захватил в здании правительства Псковской области в заложники двух сотрудников.

В ходе переговоров преступник выдвинул неприемлемые условия освобождения людей, также он потребовал представителей федеральных телевизионных каналов и автомобиль для следования в Эстонию.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством начальника УФСБ России по Псковской области полковника Виктора Швырева «террорист» был нейтрализован, заложники освобождены.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба отметил, что цели учения достигнуты.

Отметим, что к мероприятию были привлечены силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС России по Псковской области, органов исполнительной власти Псковской области.