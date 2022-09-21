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Экономика

Россельхозбанк оценивает инвестиции в развитие аквакультуры в 60 млрд рублей

Фото: АО «Россельхозбанк»

На V Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина заявила о высоком потенциале прироста потребления рыбы в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АО «Россельхозбанк».

В ближайшее время среднее потребление рыбы в России может достичь 24 килограмма на человека в год, это будет обеспечено в том числе за счёт опережающего роста производства аквакультуры. Такой прогноз на форуме дал Россельхозбанк. 

«Мы уже обеспечены продукцией во многих категориях АПК. Такие же серьезные планы у нас и на рыбопромышленную отрасль. По потенциалу прироста в категории животных белков рыба на российском рынке уступает только индейке. Основной потенциал роста заключён в развитии производства аквакультуры. Мы оцениваем необходимые инвестиции в эту сферу в объеме 60 млрд рублей», -  отметила Ирина Жачкина. 

Россельхозбанк, выступающий генеральным партнером форума, заявил о готовности инвестировать в РХК как в крупный, так и в средний и малый бизнес, что позволит развивать производство лососевых, а также осетровых и карповых рыб соответственно. 

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. В мероприятии принимают участие десять тысяч человек из 40 стран. Ключевая цель форума – поиск путей для долгосрочного и эффективного использования водных ресурсов с учётом требований по сохранению экологии. 

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