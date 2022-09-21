Эстония отказалась предоставлять убежище россиянам-уклонистам

18:04, 21 сентября 2022, ПАИ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, которые хотят уклониться от службы в Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны? Каждый гражданин несёт ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны», — сказала она в интервью телеканалу CNN.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определённые министром обороны.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля 1 000 километров линии соприкосновения и освобождённых территорий на Украине, в ходе неё будет призвано в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идёт и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.