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Политика

Алексей Севастьянов — о юго-востоке Украины: Мы должны победить, восстановить эти регионы

Алексей Севастьянов. Фото Вконтакте

Решение о проведении референдумов на территориях бывших регионов Украины: в Херсоне, Запорожье, республиках ДНР и ЛНР — депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов назвал не просто «своевременным», но даже «ожидаемым».

«Несмотря на обстановку на фронте, на поведение киевского режима, сопутствующие угрозы о судебных сроках в адрес как участников референдума, так и его организаторов, – несмотря на все эти обстоятельства, его необходимо проводить.

Если результаты покажут, что жители этих регионов ждут от нас помощи и поддержки, мы должны протянуть руку, помочь этим людям, причём сделать это как можно быстрее, не откладывая, потому что фашистский киевский режим сегодня просто уничтожает этих людей.

Это наши сограждане, многие из них уже получили российские паспорта. Мы не можем бросать своих, мы большая и сильная страна! Мы же не рассматриваем вопрос, помогать или не помогать Мурманской области или Дальнему Востоку.

Поэтому абсолютно правилен вопрос о частичной мобилизации — надо с этим заканчивать! Мы должны победить, восстановить эти регионы и установить новый миропорядок», — написал Алексей Севастьянов на своей странице во «ВКонтакте».

 

 

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