Психологи ПсковГУ рассказали, как помочь ребёнку в выборе профессии

19:20, 21 сентября 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете проходит неделя вебинаров на тему «Основы профессионального самоопределения», организованная службой семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ. Об этом рассказали в пресс-центре университета.

Онлайн-встречу на тему «Современные тенденции рынка труда: как сделать правильный профессиональный выбор» провела кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ, психолог Елена Митицина.

На вебинаре с родителями спикер обсудила актуальные вопросы о том, на какие факторы выбора профессии следует обращать внимание с учётом динамичных изменений во всех сферах экономики. Были выделены наиболее перспективные в будущем тенденции развития рынка труда: внедрение высокотехнологичного оборудования, развитие персонифицированных услуг, экономика впечатлений, экологическая ориентация во всех сферах деятельности, приоритет творческого труда над стереотипным.

Родители познакомились с алгоритмом построения прогноза развития профессии в будущем, на основании которого совместно с ребёнком они могут проанализировать возможные траектории изменения конкретной профессии и оценить её перспективы.

Также в рамках недели вебинаров слушатели узнают о навыках и умениях, способствующих выбору профессии, и о влиянии родителей на формирование у старшеклассников прагматически ориентированного отношения к выбору профессионального пути.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».