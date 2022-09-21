Псковский врач Игорь Дитрих отметил предстоящий референдум на Украине как волеизъявление народа

21:36, 21 сентября 2022, ПАИ

Заместитель главврача по хирургии Псковской областной клинической больницы Игорь Дитрих отметил в своём паблике, что предстоящий реферндум на украинских освобождённых территориях – это выражение мнения населения.

«Жителей этих территорий никто не принуждал к проведению референдума, пойти на такой шаг их вынудили восемь лет неопределённости. Теперь у них появилась возможность принять решение, правильное для большинства.

У меня нет сомнений, референдум состоится, и нужно обязательно поддержать волеизъявление народа этих территорий. Это моё личное мнение, но, думаю, решение обязательно поддержит абсолютное большинство депутатов областного Собрания», – написал Игорь Дитрих.