Псковский врач Игорь Дитрих отметил предстоящий референдум на Украине как волеизъявление народа
Заместитель главврача по хирургии Псковской областной клинической больницы Игорь Дитрих отметил в своём паблике, что предстоящий реферндум на украинских освобождённых территориях – это выражение мнения населения.
«Жителей этих территорий никто не принуждал к проведению референдума, пойти на такой шаг их вынудили восемь лет неопределённости. Теперь у них появилась возможность принять решение, правильное для большинства.
У меня нет сомнений, референдум состоится, и нужно обязательно поддержать волеизъявление народа этих территорий. Это моё личное мнение, но, думаю, решение обязательно поддержит абсолютное большинство депутатов областного Собрания», – написал Игорь Дитрих.
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