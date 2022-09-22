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Политика

Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну россиян

Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, для решения этого вопроса Хельсинки планирует изменить законодательство. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня мы начали подготовку решения, как можно ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. Включая новый закон, который будет подготовлен очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — подчеркнул глава МИД.

Хаависто добавил, что эту тему в ближайшее время обсудят в парламенте. Он также подчеркнул, что не раз поднимал этот вопрос на уровне Евросоюза, так как «нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало».

Финляндия с 19 сентября осталась единственной страной ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. В этот день вступило в силу решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о запрете на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными другими членами союза.

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