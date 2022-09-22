Период экстремальных ливней продолжается в европейской части России

08:22, 22 сентября 2022, ПАИ

В европейской части страны продолжается период тропических ливней, сообщает метеоцентр «Фобос». Например, в Балаково Саратовской области за сутки среды вылилось 23 мм осадков. Ливни отмечались и на юге страны. Сочинская метеостанция зафиксировала 30–38 мм осадков за 12 часов, дождь в отдельные моменты шёл буквально стеной. Ну а вечером полило и в Москве. Причём осадки сопровождались довольно сильной грозой.

Накануне наиболее плотные массивы облачности тянулись от Причерноморья до Средней Волги. Они связаны с циклоном, который пробивается в нашу страну с Балкан. Сегодня основная зона ненастья сместится к югу. В средней полосе дожди ослабеют, а в эпицентре стихии окажется побережье Чёрного моря, Кавказ, низовья Волги и Дона. Причем местами ливни вновь могут быть чрезвычайно мощными!

Сочи будет заливать до завтрашнего вечера. Причём сегодня в середине дня интенсивность осадков может достигать 14–16 мм за 6 часов, а значит, жителям города снова стоит готовиться к локальным подтоплениям. В сумме же за период ненастья выльется до 80 мм дождя. В такой ситуации на горных реках могут сформироваться паводки, в горах возможен сход селей.

В некоторые регионы этот циклон принес не осеннюю, а вполне себе летнюю погоду. Ведь в передней части вихря на восток Русской равнины стал поступать очень тёплый воздух из Средней Азии. И такая ситуация будет сохраняться практически до самого конца недели. И только в выходные холодный фронт сможет пробиться на Урал и в Предуралье и сгладить температурную аномалию.

В Челябинске, например, вплоть до субботы будет не просто тепло, а жарко: +25…+26. Уже в воскресенье пойдут дожди и похолодает до +15. А новая неделя начнется вообще с +6, что уже ниже даже октябрьской нормы.

Москва находится вдалеке от тёплого потока, поэтому в столице таких температурных перепадов не ожидается. Сегодня и завтра в мегаполисе +14…+15, что полностью соответствует климату сентября. Сквозь дождевые тучи даже может проглядывать солнце. Но затем осадки усилятся и похолодает: в выходные всего +11.