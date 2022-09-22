Началась трансляция сессии Псковской городской Думы
Первая сессия Псковской городской Думы седьмого созыва проходит сегодня, 22 сентября. Псковское агентство информации транслирует заседание в прямом эфире.
В основной повестке дня значится семь вопросов, в том числе об избрании председателя Псковской гордумы седьмого созыва и его заместителей, председателей комитетов и комиссий ПГД, их заместителей и об утверждении персонального состава комитетов и комиссий.
Сессия открылась исполнением гимна РФ. На ней присутствуют все 25 депутатов. Ведет заседание и. п. главы администрации Пскова Сергей Гаврилов.
Прямая трансляция сессии доступна и в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Псковского агентства информации.
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