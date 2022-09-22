«Тупой свиньёй» назвали сотрудницу музея в Латвии за русскую речь

10:36, 22 сентября 2022, ПАИ

Латвийские полицейские запретили сотруднице музея говорить по-русски. «Закрой рот, тупая русская свинья!» - ответили стражи порядка женщине, пишет специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что о данной ситуации сообщила «хорошая знакомая из Вентспилса, которой доверяю».

«Пошла с ребенком в Piejūras brīvdabas muzejs (Приморский музей под открытым небом). Перед нами зашли два полицейских с детьми. Сотрудницы музея были свободны и разговаривали друг с другом. На русском. И тут полицейские как с цепи сорвались. «Закрой свой рот, тупая русская свинья!» - закричал один из полицейских на сотрудницу музея. Было ощущение, что попала в 30-е годы в Германию, когда немцы могли себе позволить так общаться с евреями», - рассказала женщина.

Алексей Стефанов заметил, что сотрудницы музея начали извиняться «на чистом латышском, хотя и с лёгким акцентом, и оправдываться, что должны практиковаться в русском, потому что музей посещают украинцы, литовцы и поляки».

«Вы только вдумайтесь: граждане Латвии вынуждены оправдываться перед латвийскими полицейскими за то, что говорят на русском языке. А дальше что будет?» - заключила знакомая Алексея Стефанова.