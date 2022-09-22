Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

«20 главных событий России за 20 лет»: обеспечение продовольственной безопасности России

Необходимая рефлексия, помогающая обществу осознавать себя

Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Голод – один из главных страхов современности. Несмотря на все достижения науки, на все развитие агрокультуры и сельского хозяйства, целые страны и континенты живут в условиях постоянной угрозы нехватки продовольствия. Голод угрожает десяткам и сотням миллионов людей. Россия тоже знает, что такое нехватка продовольствия. До 1930-х наша страна регулярно сталкивалась с голодом из-за неурожаев. Только невероятные усилия огромной страны позволили отодвинуть эту угрозу. Еды не хватало и в относительно сытые застойные годы, когда СССР был вынужден закупать зерно в Канаде и США.

Но последние 20 лет сельское хозяйство России является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. После запустения 90-х, когда трактора сдавали на металлолом, поля зарастали лесом, а коровники растаскивали по кирпичику, российские аграрии ставят рекорды производительности практически по всем направлениям: хлеб, бобовые, мясо, птица, молоко – все это в изобилии есть на полках магазинов.

Аграрный сектор стабильно растет уже двадцать лет, но особый импульс сельское хозяйство получило после 2014 года, когда появился такой фактор, как санкции и запрет на поставки европейских продуктов. С рынка ушли конкуренты российских производителей, что дало хороший спрос на отечественные продукты.

Так, в 2020 году выпуск продуктов в целом увеличился на 3,5% к предыдущему году. В позапрошлом году было выработано 5,8 млн тонн сахара, растет производство мяса и молочных продуктов. Наибольший рост показало производство свинины – рост на 2,8 млн тонн, или на 11,9%. Мяса птицы было произведено 3,3 млн тонн, или на 0,9% больше, чем в 2019-м. На 8,2% увеличился выпуск мясных полуфабрикатов. На 3,4% производство вареных колбас. Активно нарастили выпуск сыров и творога – на 4,8%, сливочного масла – на 4,7%, а также сметаны – на 2,6%.

А в декабре 2021 года производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 751 тысячу тонн, что на 5% больше, чем в декабре 2020 года. Выпуск макаронных изделий в декабре 2021 года составил 126 тысяч тонн – и здесь тоже отмечается рост. Хлебобулочных в прошлом году было произведено 5,2 млн тонн. Производство риса в декабре составило 55,6 тысячи тонн, гречки – 46 тысяч тонн.

Серьезным испытанием для всей страны и ее аграрного сектора стала пандемия коронавируса. Из-за остановленных поставок из-за рубежа российским сельхозпроизводителям по целому ряду наименований пришлось обеспечивать страну самостоятельно. Да, в этих условиях уровень производства по определенным товарам просел, но в целом страна обеспечивает себя по основным продуктам питания. Более того, Россия стала одним из главных экспортеров зерновых, помогая справиться с голодом другим странам и получая приток валютной выручки. В 2022 году ситуация с продовольствием в мире еще более усугубилась: двухлетняя засуха на глобальном уровне, политическая турбулентность в ряде государств, разрыв логистических цепочек – поставили на грань голода сразу несколько стран. И даже в этих условиях российский аграрный сектор остается оплотом стабильности и гарантирует продовольственную безопасность страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

О планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова сообщил Борис Елкин

22 сентября 2022

Депутат Андрей Козлов поддержал решение о проведении референдумов
22 сентября 2022

Геннадий Афанасьев официально вступил в должность главы Дедовичского района
22 сентября 2022

Избран председатель нового созыва Псковской гордумы
22 сентября 2022

Переизбран председатель Собрания депутатов Великолукского района
22 сентября 2022

Началась трансляция сессии Псковской городской Думы
22 сентября 2022

ПАИ в прямом эфире будет транслировать сессию гордумы нового созыва
21 сентября 2022

Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...