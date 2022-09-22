Митрополит Тихон откроет в Пскове цикл лекций о семье
Цикл лекций о создании семьи и её укреплении проведут в рамках встреч в Псковском кремле. Проект откроет митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре помощи семьи.
«Мы знаем, насколько сложно создать семью, а еще труднее ее сохранить. Поэтому мы организовали для всех желающих цикл встреч с выдающимися специалистами по семейной психологии. Цель проекта - способствовать созданию благополучных семей и предотвратить разлад в уже созданных семьях», - рассказала директор центра помощи семье Анастасия Пелячик.
Первая встреча состоится 29 сентября в 19:00 в Кремле.
Вход свободный. Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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