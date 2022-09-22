Переизбран председатель Собрания депутатов Великолукского района

10:21, 22 сентября 2022, ПАИ

Первая организационная сессия Собрания депутатов 7-го созыва состоялась в Великолукском районе. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Ее провёл глава Великолукского района Алексей Кузьмин. На сессии присутствовал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

В начале заседания председатель Территориальной избирательной комиссии Великолукского района Олеся Егорова зачитала постановление о результатах голосования по выборам в районное Собрание депутатов, поздравила избранных депутатов и пожелала плодотворной работы.

«Единогласным решением народных избранников председателем районного Собрания депутатов 7-го созыва был вновь избран Владимир Спиридонов. Владимир Васильевич – опытный руководитель, умеющий грамотно координировать работу команды и тем самым эффективно добиваться самых положительных результатов в достижении поставленных задач и целей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместителем председателя Собрания избрали Вячеслава Самугина.

Затем участники заседания рассмотрели вопросы формирования и избрания комиссий районного Собрания.

Комиссию по бюджету, налогам и сборам районного Собрания возглавил Вячеслав Самугин, его заместителем стал Александр Дмитриев. Работой комиссии по экономическому развитию и муниципальной собственности будет руководить Ольга Федосеенко, ее заместителем был избран Низам Абдуллаев. Комиссию нормотворческой деятельности по предметам ведения местного самоуправления и социальной политике возглавила Нина Дмитриева, заместитель – Александр Григорович.