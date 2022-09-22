Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Переизбран председатель Собрания депутатов Великолукского района

Фото: газета «Наш путь»

Первая организационная сессия Собрания депутатов 7-го созыва состоялась в Великолукском районе. Об этом сообщает газета «Наш путь». 

Ее провёл глава Великолукского района Алексей Кузьмин. На сессии присутствовал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

В начале заседания председатель Территориальной избирательной комиссии Великолукского района Олеся Егорова зачитала постановление о результатах голосования по выборам в районное Собрание депутатов, поздравила избранных депутатов и пожелала плодотворной работы.

Фото: газета «Наш путь»

«Единогласным решением народных избранников председателем районного Собрания депутатов 7-го созыва был вновь избран Владимир Спиридонов. Владимир Васильевич – опытный руководитель, умеющий грамотно координировать работу команды и тем самым эффективно добиваться самых положительных результатов в достижении поставленных задач и целей», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что заместителем председателя Собрания избрали Вячеслава Самугина. 

Фото: газета «Наш путь»

Затем участники заседания рассмотрели вопросы формирования и избрания комиссий районного Собрания.

Фото: газета «Наш путь»

Комиссию по бюджету, налогам и сборам районного Собрания возглавил Вячеслав Самугин, его заместителем стал Александр Дмитриев. Работой комиссии по экономическому развитию и муниципальной собственности будет руководить Ольга Федосеенко, ее заместителем был избран Низам Абдуллаев. Комиссию нормотворческой деятельности по предметам ведения местного самоуправления и социальной политике возглавила Нина Дмитриева, заместитель – Александр Григорович.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

О планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова сообщил Борис Елкин

22 сентября 2022

Депутат Андрей Козлов поддержал решение о проведении референдумов
22 сентября 2022

Геннадий Афанасьев официально вступил в должность главы Дедовичского района
22 сентября 2022

Избран председатель нового созыва Псковской гордумы
22 сентября 2022

Переизбран председатель Собрания депутатов Великолукского района
22 сентября 2022

Началась трансляция сессии Псковской городской Думы
22 сентября 2022

ПАИ в прямом эфире будет транслировать сессию гордумы нового созыва
21 сентября 2022

Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...