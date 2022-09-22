Стали известны имена претендентов на пост председателя Псковской гордумы

10:24, 22 сентября 2022, ПАИ

На сессии Псковской городской Думы 7-го созыва рассматривают вопрос об избрании председателя Думы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Избрание состоится в порядке тайного голосования. Чтобы кандидатура прошла, «за» должны проголосовать не менее 13 депутатов. Кандидатами на этот пост стали Александр Гончаренко («Единая Россия»), Александр Баев (КПРФ) и Татьяна Пасман (партия «Яблоко»). Их фамилии внесут в бюллетень для тайного голосования.

«Если меня изберут, я буду делать всё для того, чтобы нам наладить сотрудничество так, чтобы мы работали для избирателей. Партий в Думе много, а Псков у нас один», - сказал Александр Гончаренко.

Татьяна Пасман в свою очередь пояснила, что выдвинула свою кандидатуру как представитель оппозиции, чтобы в Думе звучали разнообразные мнения.