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Как работодатели СЗФО оценивают свое положение на рынке, показал опрос

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей регионов СЗФО и узнала, как они оценивают свои перспективы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Только 13% компаний из регионов СЗФО негативно оценивают свое положение на рынке в ближайшей перспективе. Еще 37% уверены в стабильности компании, а 47% - в позитивном сценарии, остальные затруднились ответить. Наименее стабильно сейчас себя чувствуют компании из области машиностроения (25% опрошенных). Больше других ощущают уверенность в завтрашнем дне компании, занимающиеся товарами народного потребления (56%), а также строители (50%).

«Прошлый аналогичный замер настроений компаний-работодателей мы проводили как раз в конце марта - начале апреля, тогда было намного больше неопределенности и негативных ожиданий бизнеса. Спустя почти полгода мы фиксируем достаточно существенный рост позитивных оценок компаний своего положения – именно в этой группе произошел самый существенный прирост – на 14 п.п., до 47% по России в целом (почти каждая вторая опрошенная компания, в марте о таком настрое заявляла лишь каждая третья). Также обращает на себя внимание снижение уровня неопределенности – лишь 2% компаний страны сегодня затрудняются в оценках своего положения против 6% в начале санкционного кризиса. Восприятие стабильности за прошедшее время почти никак не изменилось – 37% компаний сегодня и 35% в марте ответили об отсутствии влияния внешних факторов на их положение на рынке труда», - сказала главный эксперт hh.ru, руководитель клиентской базы эффективности Наталья Данина. 

При этом сразу 34% компаний в регионах СЗФО заявили о том, что до конца 2022 года планируют увеличить подбор персонала. Снижать объем найма намерены лишь 13% местных работодателей, полностью остановить – только 5%. Еще 42% не собираются менять свои планы. В 6% случаев решение еще не принято.

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