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Общество

Псковичи навели виртуальные мосты дружбы с белорусами

21 сентября на электронной площадке библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в рамках международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы» прошла онлайн-встреча российских и белорусских библиотекарей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

В ней приняли участие библиотечные сообщества Великих Лук, Витебска, Орши и Пскова. Библиотекари пообщались на тему «Участие библиотек в развитии местного сообщества: добрые традиции, новые проекты, успешные практики».

Заведующий Кировской сельской библиотекой из Витебска Ольга Акуневич рассказала коллегам о работе с учреждениями и организациями разной направленности, но объединенными одной идеей - организация культурно-творческого досуга небольшого населенного пункта. Благодаря такому сотрудничеству сотрудники Кировской библиотеки провели уроки искусства с оригинальными произведениями художников, «Библиобарчик» с «Библиочаем», стилизованный «Книжный паровозик», «романтико-ностальгическую» программу «Бабье лето»… Один из важных краеведческих гражданско-патриотических проектов библиотеки - «Лагерь смерти «5-й полк», посвящённый ста тысячам погибших советских заключённых, которые находились в этом лагере в годы Великой Отечественной войны.

Библиотекарь Бабинической сельской библиотеки Витебского района Валентина Журавлева рассказала, как её учреждение сотрудничает с образовательными, ресурсными, религиозными учреждениями, креативными представителями местного сообщества. Особое место в работе библиотеки занимает организация и проведение творческих выставок читателей (рукоделие, приусадебное хозяйство, литературное творчество). Сотрудники этой библиотеки вместе с читателями агрогородка Бабиничи активно занимаются волонтерской работой. А ещё они запустили проект «Бабиничи: мой край, моя судьба», размещенный в «Одноклассниках», где публикуют ценный краеведческий материал.

Заместитель директора по культурно-массовой работе Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Алена Эйсмант познакомила участников онлайн-встречи с добрыми традициями и новациями книжного фестиваля «Встречи на родине М. И. Семевского», который проводится ежегодно на великолукской городской площадке «Библиотечный квартал».

Заведующий детской библиотекой имени В. С. Короткевича из Орши Наталья Савицкая рассказала о библиотечной выставочной деятельности и представила коллегам ресурс «Книжная Вселенная», а также краеведческий проект «Видеоэнциклопедия». Участников встречи особенно заинтересовал созданный на сайте библиотеки «Литературный книжный календарь» о писателях Оршанщины и их творчестве с представлением в открытом доступе текстов произведений.

Заведующий модельной библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту представила участникам онлайн-встречи новый российский федеральный проект «Гений места» и рассказала о возможностях его реализации в небольшом городском микрорайоне. Участие библиотеки «БиблиоЛюб» в проекте «Гений места», подчеркнула Елена Сойтту, позволило сотрудникам разнонаправленные виды деятельности и мероприятия соединить в единый замысел.  Стало возможным дополнить и изменить спектр интеллектуальных услуг (в том числе при участии приглашенных экспертов) по направлениям: подбор специальной литературы, организация площадки новых знаний в комфортных условиях, консультирование и профессиональная поддержка творческих проектов, оказание методической помощи при оформлении заявок на конкурсы в рамках проекта, возможность бесплатного обучения по актуальным программам с использованием контента, безвозмездно предоставленного сотрудникам библиотеки в рамках обучения на курсах повышения квалификации.  

Пауза, объявленная в ходе встречи, позволила участникам виртуального круглого стала дать коллегам информацию об интересных событиях в своих библиотеках, в том числе о тех, к которым можно подключиться онлайн (встречи с писателями, лекции, литературно-музыкальные мероприятия). Так, первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко рассказала о Пушкинском проекте псковских библиотек, который уже представлен на сайте ЦБС в электронном формате и подкасте. Печатным вариантом проекта псковичи пообещали поделиться с коллегами из других городов. Елена Сойтту также пригласила коллег присоединиться к онлайн-мероприятиям пятого псковского литературного фестиваля «Книжная яблоня» с 28 по 30 сентября.

Участники онлайн-мероприятия предложили провести очную встречу в 2023 году.

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