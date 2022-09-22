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Что делать при получении повестки из военкомата, рассказали эксперты

Что делать при получении повестки из военкомата, рассказали эксперты. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», есть несколько документов, которые могут служить основанием для вызова на службу по мобилизации. Это мобилизационные предписания, повестки и распоряжения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, сообщает «Парламентская газета».

Кстати, повестки должны вручаться только лично. В статье 31 Закона «О воинской обязанности и военной службе» отмечается, что уведомление выдается работником военкомата (или по месту работы/учебы — руководителем или другим работником организации) под расписку о получении.

Если вручение повестки невозможно, военком обязан передать в полицию письменное обращение с просьбой обеспечить явку призывника (не позднее чем за 3 дня до назначенного срока).

Так что использовать «Госуслуги» для рассылки резервистам электронных повесток не получится. Как сообщили в Telegram-канале Минцифры 21 сентября, необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Получив повестку, запасник должен явиться в военкомат в указанный срок. С собой необходимо иметь:

- паспорт, военный билет, учетно-послужную карточку, мобилизацинное предписание (повестку);

- водителям автомобилей, танков, тракторов, мотоциклов и других машин и техники — удостоверения на право управления ими;

- специалистам продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения — санитарные книжки.

Рекомендуется также брать с собой туалетные принадлежности и продукты питания на одни сутки.

На момент написания статьи за неявку по повестке, согласно статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»), предусмотрен штраф от 500 до трех тысяч рублей, а санкция 328-й статьи УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») в качестве наказания предполагает штраф в размере до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

Однако 21 сентября сенаторы одобрили закон об ужесточении наказаний за военные проступки.

Теперь за неявку на военную службу по призыву или дезертирство накажут лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Под ними подразумеваются «самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту» в период мобилизации или военных действий.

Уважительной причиной неявки резервиста по повестке в соответствии со статьей 7 Закона «О воинской обязанности и военной службе» является:

- заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах этих лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные комиссией или судом уважительными.

Эти причины снимают ответственность за неявку, однако не отменяют вызова в военкомат. При первой возможности граждане должны немедленно явиться в военный комиссариат без дополнительной повестки.

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