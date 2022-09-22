В Псковской области COVID-19 за сутки заразились более 300 человек, один пациент умер

12:39, 22 сентября 2022, ПАИ

336 случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Псковской области за прошедшие сутки, всего – 121 558. Об этом сообщает Telegram-канал региона.

Выздоровело 117 349 человек (за сутки – 593), умерло – 1909 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован вчера.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 39549/113

Великие Луки – 17993/37

Бежаницкий район – 1555/3

Великолукский район – 2813/9

Гдовский район – 2142/2

Дедовичский район – 2996/8

Дновский район – 964/0

Красногородский район – 1069/0

Куньинский район – 1023/4

Локнянский район – 1164/4

Невельский район – 5453/28

Новоржевский район – 1303/13

Новосокольнический район – 3264/5

Опочецкий район – 3703/4

Островский район – 5932/15

Палкинский район – 1227/10

Печорский район – 2848/1

Плюсский район – 1903/10

Порховский район – 4362/2

Псковский район – 9522/32

Пустошкинский район – 1500/0

Пушкиногорский район – 1690/10

Пыталовский район – 1820/11

Себежский район – 2953/1

Струго-Красненский район – 2025/12

Усвятский район – 739/2

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.