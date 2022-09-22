В Псковской области COVID-19 за сутки заразились более 300 человек, один пациент умер
336 случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Псковской области за прошедшие сутки, всего – 121 558. Об этом сообщает Telegram-канал региона.
Выздоровело 117 349 человек (за сутки – 593), умерло – 1909 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован вчера.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 39549/113
Великие Луки – 17993/37
Бежаницкий район – 1555/3
Великолукский район – 2813/9
Гдовский район – 2142/2
Дедовичский район – 2996/8
Дновский район – 964/0
Красногородский район – 1069/0
Куньинский район – 1023/4
Локнянский район – 1164/4
Невельский район – 5453/28
Новоржевский район – 1303/13
Новосокольнический район – 3264/5
Опочецкий район – 3703/4
Островский район – 5932/15
Палкинский район – 1227/10
Печорский район – 2848/1
Плюсский район – 1903/10
Порховский район – 4362/2
Псковский район – 9522/32
Пустошкинский район – 1500/0
Пушкиногорский район – 1690/10
Пыталовский район – 1820/11
Себежский район – 2953/1
Струго-Красненский район – 2025/12
Усвятский район – 739/2
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.