Геннадий Афанасьев официально вступил в должность главы Дедовичского района

12:43, 22 сентября 2022, ПАИ

Геннадий Афанасьев официально вступил в должность главы Дедовичского района. Церемония инаугурации состоялась сегодня, 22 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутаты районного Собрания, председатель территориальной избирательной комиссии Дедовичского района Елена Калязина.

Губернатор поздравил всех присутствующих с успешным прохождением избирательной кампании. «Во всех районах Псковской области наша команда одержала уверенную победу, но в этом году Дедовичский район на особом счету. Геннадий Андреевич получил 86% голосов, показав самые высокие показатели из всех глав, что у нас избирались, - отметил он. - Это говорит о доверии народа не только к вам, но и ко всей нашей команде». Глава региона пожелал Геннадию Афанасьеву результативной работы на благо жителей района.

Слова поздравления и напутствия произнёс председатель областного Собрания Александр Котов. «Спокойная, выдержанная, уверенная избирательная кампания, и точно такая же уверенная победа с высоким результатом. Это свидетельствует о том, что предыдущий срок полномочий Геннадий Афанасьев работал добросовестно, со всей отдачей сил, используя все возможные инструменты для развития района», - цитирует его пресс-служба регионального парламента.