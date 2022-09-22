«Умный маршрут» пройдет через Псков

15:37, 22 сентября 2022, ПАИ

«Умный маршрут» Российского общества «Знание» пройдет через Псков. В рамках проекта брендированный автобус совершит 30 тематических рейсов по 130 городам страны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псков «Умный маршрут» прибудет 28 сентября. Ожидается, что в мероприятиях примут участие 24 тыс. человек.

В городе ведущие спикеры поделятся с молодежью знаниями, опытом и вдохновляющими историями успеха. В Северо-Западном федеральном округе мероприятия проекта реализуются совместно с технологической корпорацией VК.

В рамках форума «Умный маршрут: карьера и развитие soft skills» эксперты расскажут об основах трудовой этики, алгоритмах управления временем, о способностях принимать критику и справляться с критическими ситуациями. Программа включает лекции и мастер-классы.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. «Перезагрузка» Российского общества «Знание» подтвердила высокий запрос молодежи на созидательный и развивающий просветительский контент в областях науки и технологий, культуры и искусства, бизнеса, карьеры, спорта, истории, о чем свидетельствуют более 500 млн просмотров контента и сотни тысяч очных участников мероприятий. Российское общество «Знание» за прошедший год провело масштабную работу и привлекло к просветительской работе более 8 тыс. лекторов, организовало более 24 тыс. лекций, создало более 1800 часов просветительского контента.