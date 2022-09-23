Более 35 тысяч великолучан вакцинировались от коронавируса

09:44, 23 сентября 2022, ПАИ

Более 35 тысяч великолучан вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в Telegram-канале.

«Призываю всех сделать прививку от коронавируса. Знаю, что уже вакцинировались более тридцати пяти тысяч жителей. Кажется, это большая цифра, но для стотысячного города этого недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет. Мы должны отдавать себе отчёт — однажды переболевший не защищён от повторного заболевания. Через какой-то промежуток времени опасная болезнь может вернуться в наши семьи», - отметил Николай Козловский.

Он добавил, что пункты вакцинации в городе открыты, на предприятиях также работают выездные бригады.

Кроме того, глава Великих Лук уточнил, что рост заболеваемости коронавирусом в городе продолжается. Врачи связывают это с началом учебного года, возвращением из отпусков и наращиванием социальных контактов.

«За последнюю неделю COVID-19 диагностирован у 126 великолучан. На амбулаторном лечении находятся 124 жителя города Великие Луки. Во всех медицинских организациях на территории города введен усиленный противоэпидемический режим. Ситуация с заболеваемостью находится под контролем», - пояснил Николай Козловский.