Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 35 тысяч великолучан вакцинировались от коронавируса

Более 35 тысяч великолучан вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в Telegram-канале. 

«Призываю всех сделать прививку от коронавируса. Знаю, что уже вакцинировались более тридцати пяти тысяч жителей. Кажется, это большая цифра, но для стотысячного города этого недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет. Мы должны отдавать себе отчёт — однажды переболевший не защищён от повторного заболевания. Через какой-то промежуток времени опасная болезнь может вернуться в наши семьи», - отметил Николай Козловский. 

Он добавил, что пункты вакцинации в городе открыты, на предприятиях также работают выездные бригады.

Кроме того, глава Великих Лук уточнил, что рост заболеваемости коронавирусом в городе продолжается. Врачи связывают это с началом учебного года, возвращением из отпусков и наращиванием социальных контактов.  

«За последнюю неделю COVID-19 диагностирован у 126 великолучан. На амбулаторном лечении находятся 124 жителя города Великие Луки. Во всех медицинских организациях на территории города введен усиленный противоэпидемический режим. Ситуация с заболеваемостью находится под контролем», - пояснил Николай Козловский. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 сентября 2022

Телефонные террористы попытались сорвать встречу мощей Сергия Радонежского в Пскове
23 сентября 2022

В Опочке студентка спасла тонущего в реке ребёнка
23 сентября 2022

В налоговой службе объяснили, куда обращаться после её реорганизации

23 сентября 2022

«Ростелеком» обеспечил оборудованием новый компьютерный центр в Пскове
23 сентября 2022

Псковский губернатор посадил дерево в парке 300-летия прокуратуры
23 сентября 2022

Заморозки ожидаются в Псковской области 24 сентября
23 сентября 2022

На отсутствие бегущей строки в Сети и на ТВ пожаловались псковичи
23 сентября 2022

Маршруты автобусов в Великих Луках изменятся на время ярмарки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...