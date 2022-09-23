Праздничную литургию отслужили в Снетогорском монастыре

11:17, 23 сентября 2022, ПАИ

Праздничная литургия состоялась в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в престольный праздник Рождества Богородицы. Ее отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках соглашения о сотрудничестве в деле сохранения ОКН ФЗ «Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря» настоятельница Снетогорской обители м. Рафаила обратилась в Псковский музей-заповедник за рекомендациями по организации оптимальных условий хранения фресок XIV века на время проведения литургии.

Для составления рекомендаций был использован музейный опыт хранения уникальных росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Во время богослужения в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря проводился мониторинг температурно-влажностных условий. Этим занимался сотрудник отдела хранения монументальной живописи псковского музея.