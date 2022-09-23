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Общество

Более 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Более 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего подтверждено 121 897 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровел 117 831 человек, за сутки - 482. Умерло 1909 пациентов. Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. 

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 39650/101

Великие Луки – 18026/33

Бежаницкий район – 1558/3

Великолукский район – 2814/1

Гдовский район – 2143/1

Дедовичский район – 3011/15

Дновский район – 966/2

Красногородский район – 1090/21

Куньинский район – 1026/3

Локнянский район – 1169/5

Невельский район – 5467/14

Новоржевский район – 1305/2

Новосокольнический район – 3265/1

Опочецкий район – 3712/9

Островский район – 5949/17

Палкинский район – 1231/4

Печорский район – 2855/7

Плюсский район – 1904/1

Порховский район – 4398/36

Псковский район – 9537/15

Пустошкинский район – 1500/0

Пушкиногорский район – 1706/16

Пыталовский район – 1847/27

Себежский район – 2953/0

Струго-Красненский район – 2027/2

Усвятский район – 742/3

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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