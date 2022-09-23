Более 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
Более 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего подтверждено 121 897 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровел 117 831 человек, за сутки - 482. Умерло 1909 пациентов. Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 39650/101
Великие Луки – 18026/33
Бежаницкий район – 1558/3
Великолукский район – 2814/1
Гдовский район – 2143/1
Дедовичский район – 3011/15
Дновский район – 966/2
Красногородский район – 1090/21
Куньинский район – 1026/3
Локнянский район – 1169/5
Невельский район – 5467/14
Новоржевский район – 1305/2
Новосокольнический район – 3265/1
Опочецкий район – 3712/9
Островский район – 5949/17
Палкинский район – 1231/4
Печорский район – 2855/7
Плюсский район – 1904/1
Порховский район – 4398/36
Псковский район – 9537/15
Пустошкинский район – 1500/0
Пушкиногорский район – 1706/16
Пыталовский район – 1847/27
Себежский район – 2953/0
Струго-Красненский район – 2027/2
Усвятский район – 742/3
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.