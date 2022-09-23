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Политика

ПАИ в прямом эфире будет транслировать сессию Псковской гордумы

Сессия Псковской городской Думы седьмого созыва продолжится сегодня, 23 сентября. Псковское агентство информации будет транслировать заседание в прямом эфире. Сессия начнется в 14:00 в Городском культурном центре.

В основной повестке дня значится семь вопросов, в том числе об избрании заместителей председателя Псковской городской Думы седьмого созыва, председателей комитетов и комиссий ПГД, их заместителей и об утверждении персонального состава комитетов и комиссий.

Прямая трансляция сессии будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Псковского агентства информации и на сайте ПАИ.

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