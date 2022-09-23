Интерес псковичей к ДЭГ высок – Анна Садовникова

14:37, 23 сентября 2022, ПАИ

Интерес псковичей к ДЭГ высок. Об этом сообщила председатель ТИК Пскова Анна Садовникова на открытии сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«12 сентября ТИК Пскова установила итоги голосования по выборам в ПГД. Участие в выборах приняли 33 349 псковичей. Впервые в этом году в городе применялось ДЭГ. Думаю, это направление будет развиваться и в будущем», – отметила она.

На сессии сегодня присутствуют 23 депутата из 25. Один из них – Дмитрий Барабанов – поблагодарил Анну Садовникову за безукоризненно проведенную в непростых условиях избирательную кампанию и пожелал ей продвижения по карьерной лестнице.

Анна Садовникова поздравила депутатов с началом работы Думы седьмого созыва, пожелала двигаться вперед и суметь оправдать чаяния избирателей.

Председатель ТИК Пскова вручила удостоверение депутата председателю Думы Александру Гончаренко, а затем их получили и другие депутаты.