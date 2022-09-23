Штат аппарата Псковской городской Думы будет сокращен

15:04, 23 сентября 2022, ПАИ

Штат аппарата Псковской городской Думы будет сокращен, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы седьмого созыва.

На сессии рассмотрели вопрос об утверждении структуры ПГД и аппарата ПГД. По словам её председателя Александра Гончаренко, в структуре будет пять комитетов и одна комиссия (по этике). У председателя Думы будет три заместителя: один на постоянной штатной основе, два - на общественных началах.

По сравнению с прошлым созывом произошли изменения в системе управления Псковом. «Часть полномочий Думы перемещаются в перспективе администрации города и главе Пскова, которого нам предстоит избрать. Пресс-служба Думы войдет в структуру одного из комитетов, ее финансирование продолжится. Мыслей по сокращению штата пресс-службы не звучит», - разъяснил Александр Гончаренко. В структуру какого комитета войдет пресс-служба, озвучено не было.

Депутат Дмитрий Барабанов попросил выделить пресс-службу в самостоятельный отдел.

22 депутата высказались за предложенную структуру, 1 воздержался.