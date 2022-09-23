До 5 лет тюрьмы грозит печерянину за хранение обреза охотничьего ружья

15:31, 23 сентября 2022, ПАИ

К уголовной ответственности привлечен житель Печорского района, хранивший дома самодельный обрез. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция в ходе оперативно-разыскных мероприятий установила, что в одной из деревень местный житель 1967 года рождения незаконно хранил дома обрез гладкоствольного охотничьего ружья. Проведена соответствующая экспертиза. Оружие изъято.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом. Проводится расследование.