Четыре депутата претендуют на пост зампредседателя ПГД

15:18, 23 сентября 2022, ПАИ

Голосование по кандидатурам на пост заместителя председателя Псковской городской Думы на постоянной штатной основе будет тайным. Об этом сообщили на открытии сессии Думы седьмого созыва 23 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В отдельный бюллетень будут включены кандидатуры заместителей председателя ПГД на общественной основе. Избранными считаются кандидатуры, набравшие не менее 13 голосов.

На должность заместителя на штатной основе претендует только единоросс Владимир Воробьев, его кандидатуру предложил Александр Гончаренко.

На должности двух заместителей на общественной основе претендуют: Ольга Фёдорова («Единая Россия»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров») и Александр Баев (КПРФ).