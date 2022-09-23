Владимир Яников стал председателем Собрания депутатов Псковского района

16:02, 23 сентября 2022, ПАИ

Первая сессия Собрания депутатов Псковского района седьмого созыва состоялась сегодня, 23 сентября. В ходе тайного голосования новым председателем избран экс-депутат областного Собрания Владимир Яников, его заместителем стал Виктор Герасимов. Об этом сообщает администрация Псковского района.

Отмечается, что отдельно участники заседания рассмотрели вопрос формирования состава постоянных комиссий районного Собрания.

С началом работы нового созыва депутатов поздравили глава Псковского района Наталья Фёдорова, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь и прокурор Псковского района Александр Григорьев. Они пожелали успешной работы на благо района, высоких результатов и достижения всех поставленных целей, говорится в сообщении.