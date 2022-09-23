Телефонные террористы попытались сорвать встречу мощей Сергия Радонежского в Пскове
Телефонные террористы попытались сорвать встречу мощей преподобного Сергия Радонежского в Псковской епархии. Об этом сообщается в группе Псковской епархии РПЦ в соцсети «ВКонтакте».
«23 сентября в рамках всероссийского крестного хода с мощами преподобного Сергия Радонежского, посвященного 600-летию обретения мощей преподобного, ковчег с мощами игумена земли Русской прибыл на Псковскую землю. Во время праздничного богослужения в кафедральный собор поступил звонок о том, что в нем находится взрывное устройство. После славления у мощей преподобного прихожане и духовенство были эвакуированы», - говорится в сообщении.
По итогам проверки сотрудники МЧС сообщили, что никаких опасных устройств или веществ на территории собора не обнаружено. Сейчас Свято-Троицкий кафедральный собор работает в прежнем режиме, мощи преподобного Сергия Радонежского доступны для верующих согласно анонсированному ранее расписанию.
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Телефонные террористы попытались сорвать встречу мощей Сергия Радонежского в Пскове
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