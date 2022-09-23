Телефонные террористы попытались сорвать встречу мощей Сергия Радонежского в Пскове

16:07, 23 сентября 2022, ПАИ

Телефонные террористы попытались сорвать встречу мощей преподобного Сергия Радонежского в Псковской епархии. Об этом сообщается в группе Псковской епархии РПЦ в соцсети «ВКонтакте».

«23 сентября в рамках всероссийского крестного хода с мощами преподобного Сергия Радонежского, посвященного 600-летию обретения мощей преподобного, ковчег с мощами игумена земли Русской прибыл на Псковскую землю. Во время праздничного богослужения в кафедральный собор поступил звонок о том, что в нем находится взрывное устройство. После славления у мощей преподобного прихожане и духовенство были эвакуированы», - говорится в сообщении.

По итогам проверки сотрудники МЧС сообщили, что никаких опасных устройств или веществ на территории собора не обнаружено. Сейчас Свято-Троицкий кафедральный собор работает в прежнем режиме, мощи преподобного Сергия Радонежского доступны для верующих согласно анонсированному ранее расписанию.