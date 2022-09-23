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Культура

Выставка «Пётр I. Начало янтарного пути» завершается в Пскове

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Остаётся всего неделя работы выставочного проекта «Пётр I. Начало янтарного пути» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Проект рассказывает об одном из эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом – о появлении в России Янтарной комнаты. «За период работы выставку посетило более 550 человек, причём большинство посетителей – молодые люди. В Палатах Постникова успели побывать не только самостоятельные посетители и сборные экскурсии, но и 18 организованных школьных групп, преподаватели которых решили познакомить своих учеников с эпохой Петра I таким необычным образом», —  отметили в сообщении.

Посетители смогли воочию увидеть «живые» изделия из янтаря и полудрагоценных камней, среди которых реплики фрагментов большой янтарной рамы и флорентийской мозаики «Зрение». Помимо этого, в рамках выставочного проекта представлена серия баннеров с изображениями живописных полотен, гравюр и экспонатов из коллекции музея-заповедника «Царское Село», а также интерьера Янтарной комнаты.

Напомним, что в рамках выставки есть возможность увидеть уникальную виртуальную версию этой комнаты, созданную музеем-заповедником «Царское Село». Это точная интерактивная модель легендарного интерьера Екатерининского дворца в формате виртуальной реальности.

Выставка работает во Дворе Постникова (ул. О. Кошевого, 2) только до 2 октября. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте Псковского музея-заповедника.

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