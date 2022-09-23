Псковский губернатор назвал критерии отбора при частичной мобилизации

16:53, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» назвал основные критерии отбора при частичной мобилизации.

Глава региона выделил три ключевых критерия: человек отслужил, имеет востребованную военно-учетную специальность и подходит по возрасту.

«В этой части многое зависит от звания, но в общих чертах хорошую инфографику составила команда Владимира Соловьёва. Обратите внимание, кто относится к первой волне, тот имеет шансы получить повестку. Особенно это касается тех, у кого есть боевой опыт», - сказал Михаил Ведерников.