Порядок вручения повесток о частичной мобилизации разъяснили псковичам

18:06, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» рассказал о порядке вручения повесток о частичной мобилизации.

«Сейчас много вбросов, что людей чуть ли не на улицах ловят. Это неправда, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Более того, такие фейки штампуют массово. А потому в них постоянно допускают ошибки и указывают несуществующие адреса, где якобы стоят сотрудники военкоматов. Никто этим не занимается. Повестка вручается двумя способами: или лично в руки, или через руководителя предприятия или организации».

Повестки вручаются только в бумажном виде, через «Госуслуги» их не присылают. «Такой проект есть, и даже прошла тестовая рассылка. Но этот инструмент на данный момент не имеет никакой нормативной базы. Минцифры вчера это официально подтвердило», — сказал глава региона.

«Важный момент: фейков уже много, а будет ещё больше. Это работа информационных структур противника. Рекомендую вам прислушиваться к официальным, проверенным источникам. Пишите свои вопросы в соцсети правительства области, в наш официальный телеграм-канал — будем отрабатывать», — отметил Михаил Ведерников.