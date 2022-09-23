Вопросы мобилизации обсудил псковский губернатор с руководством военного комиссариата

17:57, 23 сентября 2022, ПАИ

Отдельное совещание по вопросам мобилизации с руководством военного комиссариата Псковской области провел губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По итогам совещания губернатор заявил, что не будут призывать тех, кто не соответствует ключевым критериям. Также с предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников. Отсрочку получают студенты как очной, так и заочной форм обучения.

Повестки вручаются только двумя способами: на дому и на предприятиях. «На улицах никто никого не ловит», - продолжил глава региона.

«Возглавлю и проведу заседание комиссии по бронированию. Рассмотрим случаи сотрудников предприятий непрерывного цикла, пищевой промышленности, а также участвующих в исполнении гособоронзаказа в рамках межзаводской кооперации. Основную информацию по частичной мобилизации можно уточнить по номеру 122», - отметил Михаил Ведерников.