Псковские школьники посетили мероприятие «Просто о сложном»

11:29, 24 сентября 2022, ПАИ

В центре детского чтения 23 сентября прошёл день информации «Думай», посвящённый детским научно-популярным журналам. Об этом центр сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Для учащихся начальных классов прошёл информационный час «Просто о сложном». Ребята совершили увлекательное путешествие в мир детских научно-популярных журналов, познакомились с новым (выпускается с января 2022 года) журналом «Думай Кидс», а также узнали много интересных фактов из мира науки и технологий», — уточняют в сообщении.

Также в течение всего дня всея читателям была представлена выставка-просмотр научно-популярных журналов.

Определиться с выбором журнала ребятам помогала информационная закладка.