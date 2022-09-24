Назначен новый замминистра обороны РФ

13:00, 24 сентября 2022, ПАИ

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник М. Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что занимавший ранее эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.