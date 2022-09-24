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Общество

325 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

325 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 122 222. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровело 118 232 человека (за сутки – 401), умерло 1910 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 39777/127
Великие Луки – 18042/16
Бежаницкий район – 1558/0
Великолукский район – 2818/4
Гдовский район –   2158/15
Дедовичский район – 3013/2
Дновский район – 967/1
Красногородский район – 1096/6
Куньинский район – 1026/0
Локнянский район – 1171/2
Невельский район – 5481/14
Новоржевский район –  1314/9
Новосокольнический район – 3268/3
Опочецкий район – 3727/15
Островский район – 5953/4
Палкинский район – 1236/5
Печорский район – 2867/12
Плюсский район – 1925/21
Порховский район – 4414/16
Псковский район – 9549/12
Пустошкинский район – 1504/4
Пушкиногорский район – 1707/1
Пыталовский район – 1873/26
Себежский район – 2953/0
Струго-Красненский район –  2037/10
Усвятский район – 742/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46

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