325 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

13:44, 24 сентября 2022, ПАИ

325 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 122 222. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровело 118 232 человека (за сутки – 401), умерло 1910 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 39777/127

Великие Луки – 18042/16

Бежаницкий район – 1558/0

Великолукский район – 2818/4

Гдовский район – 2158/15

Дедовичский район – 3013/2

Дновский район – 967/1

Красногородский район – 1096/6

Куньинский район – 1026/0

Локнянский район – 1171/2

Невельский район – 5481/14

Новоржевский район – 1314/9

Новосокольнический район – 3268/3

Опочецкий район – 3727/15

Островский район – 5953/4

Палкинский район – 1236/5

Печорский район – 2867/12

Плюсский район – 1925/21

Порховский район – 4414/16

Псковский район – 9549/12

Пустошкинский район – 1504/4

Пушкиногорский район – 1707/1

Пыталовский район – 1873/26

Себежский район – 2953/0

Струго-Красненский район – 2037/10

Усвятский район – 742/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46