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Политика

В РФ признали отягчающими обстоятельствами периоды мобилизации и военного положения

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс (УК) РФ, согласно которым периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения вносятся в статью 63 УК РФ об обстоятельствах, отягчающих наказание. Действовавшие ранее нормы подразумевали, что к таким обстоятельствам относилось совершение преступления в условиях вооружённого конфликта или военных действий. Согласно новому закону, к числу отягчающих обстоятельств добавилось совершение преступления в период мобилизации, военного положения, а также в военное время.

Согласно поправкам, также вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени.

Также изменения вносятся в статью 332 Уголовного кодекса РФ. Согласно им, за неисполнение приказа командира в период военного положения, в военное время, в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий, а равно за отказ от участия в боевых действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет. При этом за отказ военных от участия в боевых действиях, повлёкший тяжкие последствия, будет грозить от трёх до десяти лет лишения свободы.

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