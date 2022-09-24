Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей мобилизованным гражданам хотят ввести в Думе

18:35, 24 сентября 2022, ПАИ

Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате 300 тысяч рублей гражданам, которых призовут во время частичной мобилизации. Документ доступен в электронной думской базе.

«Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей», — отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Кроме того, предлагается освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы, предоставить компенсацию расходов на оплату ЖКХ в размере 50 %, установить ежемесячное пособие до трёх лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина, закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50 % стоимости ОСАГО.