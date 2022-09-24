Жители деревни Камено вышли на субботник по благоустройству пляжа
Сегодня активисты Куньинского района провели экологическую акцию на берегу Жижицкого озера у деревни Камено, сообщает газета «Пламя».
В ней приняли участие как местные жители, так и владельцы дачных участков: Татьяна и Александр Юсеевы, Ольга Лаврова, Любовь Иванова, Алексей Шалаев, Виктор Иванов и Сергей.
Как рассказал организатор акции Владимир Петров, участники субботника убрали с пляжа мусор, выровняли землю, выкопали небольшие деревья.
Волонтёры планируют продолжить работы по благоустройству излюбленного места отдыха.
Несмотря на то что многие из участников акции — пенсионеры, они вкладывают не только собственный труд, но и необходимые денежные средства, например для оплаты наёмной техники.
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