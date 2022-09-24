Сергей Лавров: Все законы и доктрины РФ будут распространяться и на возможные новые территории

23:44, 24 сентября 2022, ПАИ

Все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться на новые территории в случае их закрепления в Конституции страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю её территорию», — сказал Лавров на пресс-конференции в ООН, отвечая на вопрос о том, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на новые регионы в случае, если они в ходе референдумов выскажутся в пользу присоединения к России.

Лавров отметил, что Соединённые Штаты, как и другие страны Запада, не объявляли себя стороной конфликта на Украине, в связи с чем должны соблюдать международные конвенции, запрещающие поставки военных кораблей, боеприпасов и любого военного имущества.