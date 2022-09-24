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Политика

ВИДЕО «Тема недели» на «Первом Псковском»: Россия собирается

В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели».

В программе: что думают жители Пскова о референдумах и чего желают будущим соотечественникам, эксклюзивный лайфхак для украинских властей от члена Общественной палаты России, журналиста Александра Малькевича, комментарии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы администрации Пскова Бориса Елкина, главы Бериславского района Андрея Костюка.

Выпуск программы смотрите в телеграм-канале «Первого Псковского», повтор «Темы недели» можно будет увидеть в эфире телеканала в понедельник в 16:40 мск.
 

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