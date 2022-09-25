Псковские учителя сыграют в телевикторине «Передача знаний»

13:23, 25 сентября 2022, ПАИ

В четвёртом выпуске телевизионного проекта «Передача знаний» в профессиональной игре будут соревноваться сборная Пскова и сборная школы № 3 г. Сосногорска Республики Коми. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Первый на отечественном телевидении конкурс для учителей запустили Минпросвещения России и телеканал «Россия-Культура».

Псковские преподаватели – Савичева Екатерина, Вегера Елена, Ермолин Максим, Казанцев Илья, Димитриева Анастасия – пройдут шесть конкурсных испытаний: «Палочка-выручалочка», «Предметы по выбору», «В одно касание», «Лабораторная работа», «Опять двойка», «Сила знаний».

Новый выпуск программы «Передача знаний» смотрите сегодня в 17:45 на телеканале «Россия-Культура».