Псковские учителя сыграют в телевикторине «Передача знаний»
В четвёртом выпуске телевизионного проекта «Передача знаний» в профессиональной игре будут соревноваться сборная Пскова и сборная школы № 3 г. Сосногорска Республики Коми. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Первый на отечественном телевидении конкурс для учителей запустили Минпросвещения России и телеканал «Россия-Культура».
Псковские преподаватели – Савичева Екатерина, Вегера Елена, Ермолин Максим, Казанцев Илья, Димитриева Анастасия – пройдут шесть конкурсных испытаний: «Палочка-выручалочка», «Предметы по выбору», «В одно касание», «Лабораторная работа», «Опять двойка», «Сила знаний».
Новый выпуск программы «Передача знаний» смотрите сегодня в 17:45 на телеканале «Россия-Культура».
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