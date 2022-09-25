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Общество

Аплодисментами провожали мобилизованных в Новосокольниках

Фото: газета «Новосокольнический край»

На дополнительную военную подготовку отправили мобилизованных из Новосокольнического района сегодня, 25 сентября. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».

«Защищать Родину всем нужно, от этого никуда не денешься», — отметил один из мобилизованных мужчин.

Он также добавил, что военнослужащие едут с позитивным настроем.

«Родные провожают со слезами, но с большой гордостью. Все понимают, как важен сейчас вклад каждого в победу над нацизмом. Мужчины сели в автобус и под аплодисменты собравшихся отправились к месту сбора военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 сентября, с напутственным словом к мужчинам обратились глава района Виталий Соловьёв и настоятель храма Святителя Николая протоиерей Иоанн Ильницкий.

Фото: газета «Новосокольнический край»

Напомним, что, согласно Указу Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации», проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).

Отметим, что отправка мобилизованных на военную службу проходит сейчас по всей Псковской области. Ранее сообщалось, что в Пыталовском районе перед отправкой на службу молодая пара решила пожениться.

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